محافظ شمال سيناء: مخطط شامل للتنمية بعد العملية الشاملة

أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء أن هناك اهتمام من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وكافة الوزارات والأجهزة المعنية بتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء عقب الانتهاء من العملية الشاملة سيناء 2018.

وأعلن المحافظ أثناء لقاءه بعدد من أساتذة جامعة العريش المتخصصين في التنمية البشرية وحضور عبد العال البدري السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ، الزراعة ، الأوقاف والأزهر إلى جانب ممثلي الشباب والرياضة ، الهلال الأحمر المصري ، المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي للسكان ، جمعية حقوق المرأة ، الفنان التشكيلي رجب عامر ، الدكتور منير الشوربجي وقدري الكاشف عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للسياحة أن هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بتنمية وتعمير سيناء وإعداد مخطط استراتيجي والتركيز على التنمية البشرية.

واستعرض المحافظ ما تم في اللقاءات السابقة بلجنة اعمار وتنمية سيناء والجهاز الوطني لتنمية سيناء بهدف إعداد إستراتيجية تنموية تشمل كل سينا وبصفة خاصة شمال سيناء وأشار إلى أن هذا المخطط يشمل مقومات التخطيط والشكل العام على ضوء قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 275 مليار جنيه لتنمية سيناء.

كما تم عرض مقترحات التنمية البشرية عقب انتهاء العملية الشاملة والتركيز على الأطفال والشيوخ وكبار السن والمرضي وإعادة البهجة إلي شوارع وميادين الميادين وكيفية تحقيق التنمية البشرية داخل المحافظة وأساسها الفرد وكيفية إزالة الآثار النفسية للعملية الشاملة مع مقترح كل جهة بإقامة المشروعات أو تنفيذ مخططاتها الخاصة بالمساعدة في تحقيق ذلك.

وطلب المحافظ الحاضرين بإعداد ورقة عمل شاملة مقترحات الخطة لكل جهة ودورها في تحقيق التنمية البشرية ، على أن يتم تقديم ورقة العمل خلال الأسبوع القادم لجمع المقترحات وإعدادها في ورقة عمل باسم المحافظة لتقديمها إلى الجهات المعنية.