«شكري» يؤكد لـ«الحريري» دعم مصر للبنان في كافة المجالات

عقد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، مباحثات مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر روما الثاني لدعم الجيش وقوات الأمن الداخلي اللبناني.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إلى أن وزير الخارجية أكد لرئيس الوزراء اللبناني على دعم مصر لبلاده في كافة المجالات، مشيراً إلى ما قامت به مصر لدعم قوات الجيش والأمن الداخلي اللبنانية على مدى الأعوام الماضية، فضلاً عن التعاون في المجالات الأخرى.

وأوضح أبو زيد أنه تم التوقيع اليوم في بيروت على بروتوكول جديد لاستئناف التعاون ما بين جامعة الإسكندرية وجامعة بيروت العربية.

وأضاف المتحدث أن شكري عبر للحريري عن حرص مصر على المشاركة في مؤتمر روما مبرزاً اعتقاد مصر الراسخ بأن دعم قوات الجيش والأمن الداخلي اللبنانية يَصْب في مصلحة استقرار المنطقة ككل وليس لبنان وحده، ويأتي في إطار التزام مصر بدعم المؤسسات الشرعية للدولة لتمكينها من القيام بواجبها الوطني في الدفاع عن أمن البلاد والتصدي للخطر الإرهابي.

وأردف أبو زيد، أن شكري جدد موقف مصر الداعي إلى النأي بلبنان عن النزاعات الإقليمية، حرصاً على لبنان في المقام الأول وحفاظاً على استقرار المنطقة، وللحيلولة دون ترك المجال أمام قوى خارجية للعبث بالسلم المجتمعي للدول العربية وزعزعة أمنها.

وأوضح أبو زيد أن رئيس الوزراء اللبناني أعرب لوزير الخارجية عن تقدير لبنان للجهد المصري في حفظ الاستقرار في بلاده، وعلى المساعدات التي قدمتها مصر لبناء قدرات قوات الجيش والأمن الداخلي في لبنان، فضلاً عن تقديره الكبير لما يقوم به المستشفى العسكري المصري في لبنان منذ عام 2006.

ورداً على استفسار من سامح شكري حول الأوضاع السياسية في لبنان، استعرض رئيس الوزراء اللبناني تقييمه للمشهد السياسي اللبناني، بما في ذلك الانتخابات المقبلة واحتمالاتها المختلفة.

كما تطرقت المناقشات للأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب.. وأكد الوزير شكري على حرص مصر الدائم على استقرار لبنان وسلامة شعبه وسط كل تلك التضحيات.