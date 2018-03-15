«محمية سيوة الطبيعية» تطلق حملة بيئية لتوعية 500 طالب وطالبة

أطلقت محمية سيوة الطبيعية برنامجها السنوي للتوعية البيئية المدرسية تحت شعار "ثروات وكنوز"، وذلك انطلاقا من أهمية التوعية البيئية المدرسية ودورها في تنشئة جيل واعى بيئيا عن الثروات والكنوز الطبيعية التي تزخر بها محمية سيوة الطبيعية، واستمرارا لتنفيذ برنامج التوعية البيئية لأداء دوره الحيوي والفعال على مستوى مدارس واحة سيوة بالتنسيق والتعاون مع إدارة سيوة التعليمية ورئاسة مركز ومدينة سيوة.

وأكد إبراهيم باغي مدير المحمية أنه يتم تنفيذ خطة العمل هذا العام تحت شعار (محمية سيوة الطبيعية ثروات وكنوز)، من خلال القاء الضوء على مظاهر التنوع البيولوجي من نباتات وحيوانات وزواحف وطيور مميزة للمحمية.

وأضاف باغي أن الفئات المستهدفه والشرائح العمريه هي طلاب الصف السادس الابتدائي بالمرحلة الابتدائية "12 عام"، وطلاب الشهادة الاعدادية "12 - 15 عام"، وطلاب الشهادة الثانوية "15 – 18 عام"، وطلاب شهادة الدبلومات الفنية "زراعي، تجاري، صناعي - 15 - 20 عام" وبما يقرب من 500 طالب وطالبة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

حيث يتضمن البرنامج زيارة ميدانية لمركز زوار محمية سيوة الطبيعية والذى يعد نقطة الانطلاق لاستكشاف محمية سيوة الطبيعية حيث يتعرف الطالب من خلاله على أهم المعالم والموارد الطبيعية المسجلة بالمحمية، ومعظم أنشطة وبرامج رصد المحمية بالإضافة الى احتواء المركز على عينات طبيعية تساعد على توضيح الفكرة ووصول الرسالة.