يري حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن هناك لاعب كبير كان يستحق التواجد في القائمة المحلية للفراعنة التي تستعد للسفر إلي سويسرا يوم 20 من الشهر الجاري لخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي البرتغال واليونان في اطار التحضير للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وكان هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني قد أعلن يوم الأثنين الماضي قائمة لاعبي المنتخب المحلية والتي جاءت بضم 11 لاعب وهم محمد الشناوي ومحمد عواد وأحمد الشناوي وطارق حامد وحسام عاشور أيمن أشرف وسعيد سمير ومروان محسن ومحمد مجدي"أفشة" لاعب إنبي وعبدالله السعيد وأحمد فتحي.

وقال حازم إمام خلال حديثه الاذاعي ببرنامج " كلمة حرة مباشرة" : " اختيارات الجهاز الفني للمنتخب لقائمة اللاعبين المحليين جيدة للغاية ولكني كنت أتمني ان يتم إلقاء نظرة على ما يقدمه عمر السعيد مع وادي دجلة خاصة بعدما احرز 13 هدف في الدوري".

وعن المباريات الودية التي سوف يخوضها المنتخب الوطني قبل المشاركة في منافسات العرس المونديالي .. قال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق : " اعتقد ان المباريات الودية التي نجح اتحاد الكرة في الاتفاق عليها مع البرتغال واليونان وبلجيكا وكولومبيا لمواجهة المنتخب ستضيف خبرات كبيرة للاعبين قبل المونديال ".

وفي ضوء أخر .. أكد حازم إمام أن مجلس إدارة اتحاد الكرة يتجه نحو تجديد تعاقده مع الأرجنتيني هيكتور كوبر خلال الأيام المقبلة ، مشيراً بأن الأخير مدرب ملتزم ومحنك وعاشق ومحب لمصر والشعب المصري يبادله نفس الشعور خاصة بعد نجاحه في قيادة الفراعنة للتأهل بعد غياب دام 28 عام للمشاركة في كأس العالم.