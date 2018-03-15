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«ترامب» يدين تورط روسيا في هجوم غاز الأعصاب على العميل الروسي

لندن - د ب أ
نشر فى : الخميس 15 مارس 2018 - 9:02 م | آخر تحديث : الخميس 15 مارس 2018 - 9:02 م

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، الهجوم الذي تعرض له العميل المزدوج الروسي البريطاني سيرجي سكريبال وابنته يوليا باستخدام مادة سامة بأنه "حالة محزنة للغاية".

وقال «ترامب» في تصريح للصحفيين، بعد ترحيبه برئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار بالمكتب البيضاوي بالبيت الأبيض إنه يتفق مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في أنه يبدو أن الروس وراء تلك الواقعة.

وكان قادة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا قد حملوا بصورة مشتركة روسيا مسؤولية الهجوم.

ووصف بيان القادة هذه الواقعة، بـ«أول استخدام هجومي لغاز أعصاب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا مجلس الأمن القومي في بلاده للانعقاد اليوم الخميس ردا على ذلك، وصدر بيان عن الكرملين قال إن كبار المسؤولين «أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الموقف الاستفزازي من الجانب البريطاني».

مثلما نفت روسيا مرارا أي تورط لها في الهجوم.


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