تقرير - حكاية 100 هدف لميسي في دوري الأبطال

بعد ثلاثيته في شباك تشيلسي ذهاباَ وإياباً بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، إلى هدفه الـ100 طوال مسيرته بالتشامبيونز ليج.

صاحب الخمس كرات الذهبية الذي سجل أسرع هدف له في مباراة الأمس أمام البلوز بعد مرور دقيقتين و8 ثواني فقط، كان أيضاً أسرع من يصل لـ100 هدف بدوري الأبطال على مدار التاريخ، حيث أتت تلك الأهداف بعد 123 مباراة فقط و524 تصويبة فقط، أي أقل من 13 مباراة و266 تسديدة عن الوقت الذي إحتاجه كريستيانو رونالدو لتسجيل أهدافه الـ100.

حكاية الأهداف الـ 100 :

1 – طريقة التسجيل :

أحرز ميسي 15 هدف بقدمه اليمنى، و81 هدف بقدمه اليسرى، وأربعة فقط برأسه.

تمكن الليو من تسجيل 14 هدف من خارج منطقة الجزاء، و86 هدف من داخل المنطقة، منهم 11 هدف من ركلة جزاء.

2 – مواسم التسجيل :

أمام من ناحية المواسم، فأحرز ميسي هدف وحيد في موسم 2005/06 وكذلك موسم 2006/07، بينما أحرز ستة أهداف في موسم 2007/08، وتسعة أهداف في موسم 2008/2009، وثمانية أهداف في موسم 2009/10، و12 هدف في موسم 2010/11.

وكانت أبرز مواسم ميسي ببطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2011/12 حيث أحرز 14 هدف، قبل أن يهبط لـ8 أهداف في موسم 2012/13 وكذلك موسم 2013/14، وأحرز 10 أهداف في موسم 2014/15، وستة أهداف في موسم 2015/16، و11 هدف في موسم 2016/17، وستة أهداف حتى الآن في الموسم الجاري.

3 – توزيع الأهداف حسب أدوار البطولة :

أما توزيع أهداف ميسي على أدوار البطولة، فميسي أحرز 60 هدف بدور المجموعات و24 هدف في دور الـ16، و10 أهداف بربع النهائي، و4 بنصف النهائي، وهدفين في الدور النهائي.