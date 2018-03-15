محافظ القليوبية يجتمع باللجنة العليا لشغل الوظائف القيادية

عقد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية اجتماعًا باللجنة العليا للقيادات برئاسته وعضوية كل من اللواء فرحات السبكي السكرتير العام ومديري مديرية الري والتربية والتعليم والتنظيم والإدارة والصحة والمستشار القانوني للمحافظة.

وقال المحافظ في بيان له اليوم الخميس، إن اللجنة بحثت شغل وظيفة مديري عموم الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم وسكرتير مدينة متميزة لمدن بنها وشبرا الخيمة، وقد تقدم لشغل تلك الوظائف 11 من القيادات، مشيرًا إلى أنه تم بدء اجتماع اللجنه بأداء القسم أمام المتقدمين لضمان الشفافية والحيادية في اختيار القيادات.