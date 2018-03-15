النيابة تأمر بسرعة تحريات المباحث لكشف غموض مقتل طفلة بالمقطم

أمرت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، برئاسة المستشار إسلام شكري، وبإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة المستشار أحمد عز الدين عبدالشافى، بتشريح جثة طفلة عثر على جثتها داخل جوال بمنطقة الخليفة لبيان سبب الوفاة، وكلفت الطبيب الشرعي بإعداد تقرير فني حول الصفة التشريحية للجثمان، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث لكشف غموض الحادث.

واستمعت النيابة لأقوال الشهود الذين أفادوا، بأنً مجهولًا ألقى بجوال على الطريق وفر هاربًا.

تلقت شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي، بالعثور على طفلة مقتولة وبها أثار تعذيب في منطقة الخليفة داخل جوال، حيث ألقى بها مجهول وفر هاربًا، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث العاصة، وتبين من التحريات بأن الطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، وأظهر معاينة عن وجود آثار تعذيب على أنحاء متفرقة من جسدها، وجاري تكثيف التحريات للوصول إلى ظروف وملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.