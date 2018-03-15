واشنطن: نتضامن مع لندن بشكل مطلق في حادث تسميم الجاسوس الروسي

انتقدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، روسيا في مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء خلال اجتماع لبحث هجوم بغاز الأعصاب استهدف جاسوسا روسيا سابقا في بريطانيا، مشيرة إلى أن بلادها تتضامن مع بريطانيا.



وقالت هيلي: "دعوني أوضح شيئا من البداية، وهو أن الولايات المتحدة تتضامن بشكل مطلق مع بريطانيا العظمى".



وأضاف: "تعتقد الولايات المتحدة أن روسيا مسؤولة عن الهجوم على شخصين في المملكة المتحدة باستخدام غاز أعصاب ذي استخدام عسكري".



وتعتبر تعليقات هيلي أكثر حدة من تلك الصادرة عن البيت الأبيض.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إنه يتعين على روسيا "توفير أجوبة غير غامضة حول كيفية وصول واستخدام غاز الأعصاب ذلك (إلى بريطانيا)".



وصرح ترامب للصحفيين بواشنطن في وقت سابق: "يبدو لي أنها روسيا، بناء على جميع الأدلة التي لديهم".