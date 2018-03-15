القوى العاملة: جثمان المواطن المصري المتوفي في حادث قتل بميلانو سيصل اليوم

-«سعفان» : العامل توفي إثر مشاجرة في السكن مع زميله المصري

أكدت وزارة القوى العاملة أن جثمان المواطن محمد عادل شحاته الذي توفي في حادث قتل بإيطاليا سيصل إلى أرض الوطن، في الساعة السادسة من مساء، اليوم الخميس، على رحلة مصر للطيران رقم 704.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد أصدر تعليمات فورية بمجرد علمه بالحادث، لمكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري، فضلا عن سير التحقيقات أولا بأول، ومتابعة حقوق المتوفي.

وتلقى الوزير تقريرا عاجلا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى أن الرحلة سوف تقلع من ميلانو الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، وتصل مطار القاهرة حوالي السادسة مساء.

وأشار إلى أنه بمتابعة الحادث تبين أن العامل المتوفي يدعي محمد عادل شحاته محمود من الشرقية مواليد 18 أبريل 1981، ويعمل عامل عادي، وحدثت مشاجرة في السكن مع عامل مصري من محافظة الفيوم واعتدى الأخير على "محمد" بآلة سكين حادة أدت لوفاته، وقام المكتب بمتابعة سير التحقيقات.