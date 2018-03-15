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بريطانيا ترسل عينة من غاز تسميم «العميل الروسي» إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لندن - د ب أ
نشر فى : الخميس 15 مارس 2018 - 9:08 م | آخر تحديث : الخميس 15 مارس 2018 - 9:08 م

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، إن بلاده سترسل عينة من غاز الأعصاب الذي استخدم في تسميم العميل المزدوج الروسي البريطاني سيرجي سكريبال وابنته يوليا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.


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