سموحة يكرر فوزه على المقاولون بثلاثية في الدوري

فاز فريق سموحة على فريق المقاولون العرب بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من الدوري الممتاز والتي أقُيمت على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وسجل محمد حمدي زكي الهدف الأول لسموحة في الدقيقة 67 من أحداث الشوط الثاني قبل أن يحرز ناصر ماهر الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

واختتم أحمد حمص قائد فريق سموحة أهداف الفريق بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 96 من المباراة، ولم يستطع أبناء المدرب محمد عودة مدرب الذئاب مجاراة الفريق السكندري في المباراة رغم الفرص التي أتُيحت للفريق في المباراة ولكنها لم تُستغل.

ورفع سموحة رصيده للنقطة 42 ويصعد للمركز الخامس فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 36 في المركز الثامن، فيما جاءت ثلاثية الفريق السكندري تكرارا لنتيجة الدور الأول