نظمت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وبرنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط، اليوم، مؤتمرا لاعلان نتائج وانجازات المرحلة الأولى من البرنامج، حيث شاركت في المرحلة الأولى من البرنامج 14 دولة من شمال وجنوب البحر المتوسط، وتم تنفيذ 95 مشروع فيما بينهما وشاركت مصر في 29 مشروع من بين هذه المشاريع وتم تنفيذهم من خلال 38 جهة مصرية بقيمة تمويل حوالي 11.6 مليون يورو من الاتحاد الاوروبى، ومن المتوقع أن تشارك الجهات المصرية بنحو 122 مشروعا خلال المرحلة الثانية.

وذلك بحضور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفرانشيسكو بيجليارو، رئيس مقاطعة ساردينيا بإيطاليا، والسفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، ودييجو إسكالونا، رئيس التعاون ببعثة الإتحاد الأوروبي في القاهرة، وآنا كاتى، رئيس إدارة برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط، والدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية.

وأوضح السفير جيامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدى القاهرة، أنه تم تمويل 95 مشروعا فى اطار المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط، مشيرا إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة فى الاستدامة.

وعرضت آنا كاتى، رئيس إدارة برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط، نتائج المرحلة الأولى للبرنامج، مشيرة إلى أن 27 دولة من دول حوض البحر المتوسط عملوا معا من أجل تحقيق الاستدامة فى البيئة والتنمية الاقتصادية والسياحة والتنمية البشرية.

وأوضحت أن 10 مليون شخص استفادوا من مشروعات البرنامج، مشيرة إلى أن هناك 340 شركة ناشئة تم دعمهم خلال البرنامج.

وذكرت أنه تم تنفيذ عدد من المصانع للطاقة الشمسية وفى مصر تم تركيب هذه التكنولوجيا فى المركز الطبى ببلبيس، وفاز هذا المشروع بجائزة الامارات فى الطاقة للعمل الرائد فى مجال الطاقة.

الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى فتح أفاق جديدة وتعزيز الحوار والتعاون بين الدول الأورومتوسطية وتمول من خلاله مشروعات في مختلف المجالات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، ويستهدف البرنامج القطاع العام والقطاع الخاص، والمحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من البرنامج هي: كفر الشيخ، الدقهلية، الاسكندرية، الشرقية، مطروح، بورسعيد، البحيرة، الاسماعيلية، دمياط، وقد تم توقيع الإتفاق التمويلي للمرحلة الثانية من البرنامج (ENI CBC Med 2017-2020) بتاريخ 8 يناير 2018، وتم تقديم مقترحات المشروعات خلال الدعوة الأولى التي إنتهت في يناير الماضى، ومن المتوقع فتح التقديم في إطار الدعوة الثانية في سبتمبر 2018.