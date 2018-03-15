ريشة «أحمد دياب» توثق نجوم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

يحتضن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته السابعة، معرض كاريكتير للفنان أحمد دياب، لتوثيق حضور نجوم المهرجان من كل أنحاء العالم، ويأتي ذلك فى إطار البرتوكول الذى تتبعه جميع مهرجانات العالم، حيث هناك بروتوكولات محددة قد تختلف فى بلد عن الأخر وفقا لعادات وأفكار المجتمع الثقافي والفني بها، ومن هذه البروتوكولات، تخليد حضور النجوم للمحافل الفنية فى الدورات المختلفة من خلال عدسات المصوريين، وفى إطار ذلك قررنا فى مهرجان القصر للسينما الأفريقية أن نخالف المتبع ونبتكر طريقة جديدة لتخليد حضور النجوم عن طريق الورشة والقلم لنحولهم إلى شخصيات كاريكاتيرية على يد الفنان أحمد دياب، لنراهم برؤية سحرية جديدة تبهر الجمهور فى كل بقاع العالم.

الفنان أحمد دياب سيقوم باتباع طريقة جديدة خاصة به أو كما يقال "خلطته الخاصة" في اللوحات التي سيقدمها ليرى الجمهور جانب جديد من شخصيات نجومهم المفضلين، وليس المقصود بها نجوم الصف الأول الفن لا يقسم فيه الفنان حسب الطبقات ولكن جميع النجوم والمثقفين المتواجدين فى المهرجان ولن تستخدم الألوان سنعود إلى الماضي قليلا ونستحضر الأبيض والأسود فقط.

تعد تلك الفكرة الأولى من نوعها التي تقدم في المهرجانات ليس المصرية والعربية فقط بل فى العالم من خلال استخدام أحد الفنون الراقية البسيطة وهو فن الكاريكاتير، وبذلك يكون السبق لمهرجان الأقصر والفنان أحمد دياب فى تطبيق هذا البروتوكول.

ومن المقرر أن يتم إقامة معرضين، الأول: طوال فترة المهرجان وسيعرض فيه نحو 20 لوحة ومن بينهم وجوه لكلا من الزعيم جمال عبد الناصر ونيسلون مانديلا، حيث يقيم المهرجان احتفالية بمئويتهم في هذه الدورة ، والثاني: معرض آخر فى نهاية المهرجان.

يذكر أن "دياب" خريج المعهد العالي للفون المسرحية 1998، وعمل كمهندس ديكور بدار الأوبرا المصرية لمدة 4 سنوات، كما شارك فى تصميم وتنفيذ ديكورات لعدد من الأعمال المسرحية التابعة للدولة والخاصة والمسرح الجامعي، وعمل بالإخراج الصحفي لعدد من الجرائد والمجلات المصرية منها أخبار النجوم وروز اليوسف والوطن والشروق والمصري اليوم، قدم مجموعة من رسوم الكاريكاتير لصحف الوطن العربي. ويعمل حاليا رئيسًا لقسم الكاريكاتير لجريدة روز اليوسف، حصل على جائزة التفوق الصحفي فى الكاريكتير عام 2013 من نقابة الصحفيين.