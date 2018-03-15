تأجيل محاكمة 3 متهمين بـ«رشوة البترول» لـ13 مايو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل الاستماع إلى شهود الإثبات في محاكمة 3 متهمين بتقديم وتلقي رشوة قيمتها 13 مليون جنيه، مقابل موافقة شركة تابعة لهيئة البترول على إسناد تنفيذ مشروعات لصالح شركة خاصة، لجلسة 13 مايو المقبل.

كانت المحكمة قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل المتهم الثالث "وائل. م" بكفالة مليون جنيه.

كشفت التحقيقات تحصل المتهمون الأول والثاني "محمد. ع"، و"تامر. أ"، موظفين بشركة البترول، على شبه أرباح سنوية من المتهم الثالث "وائل م."، مقابل موافقة شركة البتورل على إسناد أعمال لشركته وتقسيم الأرباح السنوية على المتهمين الثلاثة بالتساوي وقد بلغ ما حصل عليه الثلاثة 13 مليون و300 ألف جنيه.