واشنطن تفرض عقوبات ضد روسيا بسبب تأثيرها المزعوم على الانتخابات الرئاسية

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة كيانات و 19 شخصًا ردًا على "الهجمات المستمرة المشينة القادمة من روسيا"، في إشارة على وجه التحديد إلى النشاط الإلكتروني الروسي عبر الإنترنت ومحاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان صحفي: "إن الإدارة تواجه النشاط السيبراني الروسي الخبيث وتتصدى له، بما في ذلك محاولتها للتدخل في الانتخابات الأمريكية، والهجمات السيبرانية المدمرة، والتدخلات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية".

وقال منوشين إن الولايات المتحدة تنوي فرض مزيد من العقوبات في إطار الجهود الرامية إلى "محاسبة المسؤولين الحكوميين والحكام الروس بخصوص أنشطتهم المزعزعة للاستقرار عن طريق قطع سبل وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي".

بالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان الصحفي أن الحكومة الأمريكية تواصل الضغط على روسيا بسبب جهودها المزعومة لزعزعة استقرار أوكرانيا، فضلاً عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أشارت وزارة الخزانة إلى استخدام غاز الأعصاب العسكري مؤخرا، في محاولة لقتل مواطنين بريطانيين كدليل إضافي على "السلوك المتهور وغير المسؤول للحكومة (الروسية)".

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عقوبات على أكثر من 100 شخص وكيان.