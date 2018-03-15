جامعة الإسكندرية بمطروح تستقبل الطلاب الجدد

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وافق مجلس فرع جامعة الإسكندرية بمطروح في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، برئاسة دكتور محمد إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح على قبول أعداد من الطلاب الوافدين المقترح قبولهم بكليات الفرع للعام الجامعي 2018-2019.

ووافق المجلس، من حيث المبدأ على استضافة كلية الزراعة الصحراوية والبيئية لندوة علمية بعنوان «صناعة الأغذية في خدمة السياحة» خلال شهر أغسطس القادم.

وأكد المجلس على تطبيق غرامات السلوكيات «التدخين - إلقاء مخلفات.. وغيرها» بكليات الفرع حفاظًا على القيم والأخلاق المجتمعية والمنشآت والأجهزة التعليمية.

وناقش المجلس آلية تطبيق القواعد واللوائح الخاصة بالدراسات العليا بكليات الفرع، ووافق المجلس على نقل مدرس مساعد بكلية تمريض الإسكندرية إلى كلية التمريض بالفرع.