سفير مصر بالسعودية: أبناء الجالية تبرعوا بـ240 حافلة لنقل الناخبين

قال ناصر حمدي، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، إن أبناء الجالية المصرية في الرياض تبرعوا بأكثر من 240 حافلة لنقل المواطنين المصريين من وإلى مراكز الاقتراع.



وأضاف «حمدي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الأربعاء، أن السفارة أبغلت السلطات السعودية بشأن وسائل النقل لكون الأخيرة لا بد أن تحصل على إذن لدخول الحي الدبلوماسي، متوجهًا بالشكر للملكة على استجابتها.



وأكد أن مشاركة الجالية المصرية بالمملكة في الانتخابات ستكون مشرفة، متابعًا: «تم اختبار الماسح الفني للبيانات وتأكدنا من عمل كافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، إضافة إلى استعدادانا لأي حالة طوارئ، ونحن جاهزون الحمد لله».



وأشار إلى حث السفارة المصريين هناك على المشاركة في الانتخابات، حيث أكدت لهم أن المساهمة فيها واجب وطني، مضيفًا: «اللجان ستفتح أبوابها من الساعة التاسعة صباحًا إلى التاسعة مساءً، ولدينا تعليمات واضحة بأن أي مواطن يأتى بعد التاسعة يتم تمكينه من الإدلاء بصوته».



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية التي يخوضها المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، ستُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.