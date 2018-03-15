القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق «شقيقة» ولي العهد السعودي

أصدر قاض تحقيق فرنسي مذكرة توقيف بحق شقيقة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما قال اليوم الخميس مصدر قضائي في باريس.

وتتعلق مذكرة التوقيف بحادث وقع في شهر سبتمبر عام 2016، عندما ترددت مزاعم أن حارسا شخصيا للأميرة ضرب وأهان شخصا.

وظهرت شبهات بأن الشخص الحرفي الذي كان يقوم بأعمال في شقة الأميرة، التقط صورًا في الشقة الواقعة بأحد أفخم الأحياء الباريسية، وفقا للتقرير.

ونقلت صحيفة لوباريزيان عن محام الحارس، قوله في ذلك الوقت أنه تدخل عندما سمع صوتا عاليا من جانب الأميرة، منوهًا أنه لم يكن في المكان الذي كان من المفترض أن يقوم فيه باعمال السباكة.

وغادرت الأميرة فرنسا بعد الحادث، بحسب صحيفة لوباريزيان.