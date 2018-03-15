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إغلاق جزئي لمحور الأوتوستراد لمدة يومين

كتب - وليد ناجي:
نشر فى : الخميس 15 مارس 2018 - 4:09 م | آخر تحديث : الخميس 15 مارس 2018 - 4:09 م

تغلق الإدارة العامة لمرور القاهرة، بشكل جزئي محور الأوتوستراد لمدة يومين بسبب أعمال مد كابل كهرباء من محطة محولات طره حتى موزع الشرطة بالمعصرة، بعد حصول شركة كهرباء جنوب القاهرة على التصريح للقيام بالأعمال في الاتجاهين من أمام شارع الجبانات بطره حتى محطة المحولات.

فيما تعزز إدارة المرور من تواجد رجالها بمحيط منطقة الأعمال؛ لمنع ظهور كثافات مرورية بناء على تعليمات اللواء خالد عبدالعال مساعد الوزير ﻷمن القاهرة.

وقال مصدر أمني، إن الأعمال ستجرى ليلًا فقط بقطع الطريق للمتجه إلى حلوان من الساعة 12.5 صباحًا وحتى الساعة 6 صباح الجمعة، ومن الساعة 12.5صباح الجمعة وحتى 6 صباح السبت وستكون الأعمال في حارة مرورية وترك باقي الحارات لحركة السيارات.

فيما تنشر الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة كافة الأحجام المرورية وتيسير الحركة المرورية بمنطقة الأعمال مع استخدام كافه المساعدات الفنية من أقماع وإضاءة كافية، بالإضافة إلى جميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.


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