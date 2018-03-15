تفقد وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الخميس، مقر اللجنة الانتخابية في السفارة المصرية بروما، وذلك على هامش مشاركته في المؤتمرين الدوليين لدعم الأنروا ودعم الجيش اللبناني.

وأطلع هشام بدر سفير مصر بروما الوزير سامح شكري على الاستعدادات التى اتخذتها السفارة لتسهيل عملية تصويت المواطنين من أبناء الجالية المصرية بإيطاليا في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق يوم غد الجمعة وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتعقد الانتخابات في الخارج في 139 مقرًا انتخابيًا ببعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج في 124 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.