محكمة يابانية تأمر الحكومة بتعويض المتضررين من كارثة فوكشيما

أمرت محكمة يابانية الحكومة والشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي النووية، اليوم الخميس، بدفع تعويضات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب الكارثة التي شهدتها المحطة في 2011.



وذكرت وكالة (كيودو) للأنباء أن 174 من المدعين سعوا للحصول على تعويضات مجموعها 847 مليون ين (8 ملايين دولار) من الحكومة وشركة "طوكيو للطاقة الكهربائية" في محكمة منطقة كيوتو، بعد أن دفعت الكارثة النووية مئات الآلاف من الأشخاص إلى مغادرة منازلهم في فوكوشيما والمناطق المحيطة بها.



والحكم هو الثالث ضد الدولة، في أعقاب قرارات محكمة مقاطعة فوكوشيما في أكتوبر ومحكمة مقاطعة مايباشي في مارس 2017.



ورفع أكثر من 10 آلاف شخص ما يقرب من 30 دعوى قضائية في أنحاء البلاد بسبب أسوأ حادث نووي في اليابان.



وتعرضت المحطة لانصهار في ثلاثة من مفاعلاتها الستة بعد أن ضربها زلزال قوي ونجم عنه أمواج مد عاتية (تسونامي) في 11 مارس 2011.