أعضاء البرلمان يشجعون «المصريين فى الخارج» على المشاركة فى الانتخابات برسائل قصيرة ولقاءات

أبو زهاد: وفرنا 30 أتوبيسًا فى السعودية لنقل الناخبين.. ورضوان: نركز على الدعوة للمشاركة السياسية الفعالة.. وسوزى: خاطبنا السفارات والقنصليات لتقريب اللجان من تجمعات الجاليات المصرية

كثف نواب البرلمان من مجهوداتهم بالخارج لحث المصريين بالخارج على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاق التصويت بها، اليوم، حيث قاموا بعقد مؤتمرات ولقاءات مع الجاليات المصرية، والتنسيق مع وزارة الهجرة، وصولا إلى التيسير على الناخبين، وتوفير أتوبيسات خاصة تنقلهم إلى مقرات اللجان الانتخابية.

طرق معتادة للدعاية الانتخابية والدعوة للمشاركة قام بها النواب، عدد كبير من اللقاءات الجماهيرية مع أبناء الجاليات، والتى قادها وكيل لجنة الشباب ورئيس قطاع المصريين بالخارج بحملة «علشان تبنيها» محمود حسين، حيث تواجد النواب فى عدد الدول العربية والأوربية، كالإمارات والسعودية واليونان.

ولجأ بعض النواب إلى التعاقد مع إحدى شركات الاتصالات لإرسال رسائل لحث المصريين على التصويت وتذكيرهم بمواعيد الانتخاب، أو توفير عشرات الأتوبيسات من أجل نقل المصريين بالعواصم إلى القنصليات فى السعودية والإمارات.

وذكر النائب خالد أبو زهاد، فى بيانه، أمس: «وفرنا 30 أتوبيسا بالسعودية وحدها، وقمنا بعمل خط ساخن لاستقبال اتصالات المصريين، ومساعدتهم فى الإدلاء بأصواتهم».

من جانبه، قال طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان «للشروق» أن تركيز النواب الأكبر خارج البلاد فيما يخص الانتخابات، ينصب على الدعوة للمشاركة السياسية الفعالة، وأن نواب المجلس التقوا بالجاليات الخارجية وعقدوا المؤتمرات معهم للحديث عن إيجابية التواجد بشكل مشرف خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإثبات الإرادة الحرة التى يتمتع بها المصريين سواء فى الداخل أو الخارج، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة سيتضح من خلالها مدى تجاوب المواطنين مع دعوات النواب.

وأوضحت وكيل لجنة العلاقات الخارجية سوزى رفلة أن نواب البرلمان لهم أدوار مهمة فيما يخص وقائع الانتخابات الرئاسية بالخارج التى تبدأ غدا، بدأت بلقاء أعضاء الجالية الخارجية فى مختلف دول العالم، ثم دراسة مواقعهم بالنسبة إلى اللجان والمقار الانتخابية، مخاطبة السفارات والقنصليات لتقريب اللجان إليهم، تيسير الترتيبات المتعلقة بالانتخابات، التنسيق مع الحكومة ووزارة الهجرة للتحدث مع المغتربين وتنظيم لقاءات موسعة معهم لتوضيح مدى أهمية الانتخابات المقبلة.

وتابعت النائبة لـ«الشروق«: «لمست استجابات واسعة من المصريين بالخارج، ووجدت أنهم مستشعرين مدى حساسية الظرف والسياق الذى تعيشه البلاد فى الداخل، وأن أكثر الأمور الإيجابية التى بدت للنواب من جولاتهم فى الخارج أن هناك شعور بالانتماء لدى تلك الجاليات سينعكس أمام الصناديق خلال الانتخابات الرئاسية».