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أكثر من 170 سبيكة ذهبية تسقط من طائرة شحن روسية خلال الإقلاع

موسكو - د ب أ
نشر فى : الخميس 15 مارس 2018 - 3:43 م | آخر تحديث : الخميس 15 مارس 2018 - 3:43 م

أفادت تقارير روسية بأن أكثر من 170 سبيكة ذهبية سقطت من طائرة شحن روسية أثناء إقلاعها، اليوم الخميس، في مدينة ياكوتسك أقصى شرقي البلاد.

وذكرت سلطات التحقيق المحلية، في بيان، أن شحنة زنتها نحو تسعة أطنان من المعدن النفيس لم تكن مؤمّنة بشكل صحيح، وأن جزءا منها سقط من الطائرة على المدرج.

وأوضحت وكالة "تاس" أنه تم جمع نحو ثلاثة أطنان من الشحنة.

وكانت الطائرة تقوم بنقل الشحنة من شركة تعدين محلية إلى مدينة كراسنويارسك في سيبيريا.

وقامت الطائرة، التي تشغلها شركة "نيمبوس"، بهبوط اضطراري في بلدة ماجان على بعد 12 كيلومترا من ياكوتسك.

وأظهرت صور تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي سبائك الذهب والبلاتين متناثرة في حقول المنطقة.


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