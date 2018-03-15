الخميس 15 مارس 2018 3:57 ص القاهرة القاهرة 17.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟
النتـائـج تصويت

استقالة رئيس الوزراء السلوفيني على خلفية حكم للمحكمة العليا

رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار
رئيس الوزراء السلوفيني ميرو سيرار
بلجراد - د ب أ
نشر فى : الخميس 15 مارس 2018 - 3:37 ص | آخر تحديث : الخميس 15 مارس 2018 - 3:37 ص
أعلن رئيس الوزراء السلوفيني، ميرو سيرار، مساء الأربعاء، أنه سيقدم استقالته من منصبه على خلفية قرار المحكمة العليا بإلغاء استفتاء أجري في سبتمبر الماضي بشأن مشروع للسكك الحديدية.

وقال سيرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "هذه كانت القشة التي قصمت ظهر البعير.. أعزائي المواطنين.. أعيد السلطة إلى أيديكم".

وألغت المحكمة العليا نتائج الاستفتاء الذي يدعم مشروع سكة حديد كوبر-ديفاكا الذي تبلغ قيمته نحو مليار يورو (1.23 مليار دولار). 

وهذا المشروع، الذي يهدف إلى تسريع حركة الشحن من ميناء سلوفينيا الوحيد في كوبر إلى ديفاكا على بعد 30 كيلومترًا، تم إعداده من قبل شركة سيرار كإسهام كبير في تطوير الميناء والاقتصاد الوطني.

وذكرت وكالة (إس.تي إيه) للأنباء أن سيرار أعلن أنه سيقدم استقالته رسميا إلى الرئيس بوروت باهور اليوم الخميس قبل أشهر من انتهاء فترة رئاسته للحكومة.

وقال سيرار إنه سيقوم بتصريف أعمال الحكومة إلى أن يتم تشكيل مجلس وزاري جديد.

وكان سيرار قد تولى السلطة في سبتمبر 2014.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك