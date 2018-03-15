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غرامة على خباز فرنسى رفض الحصول على إجازته


نشر فى : الخميس 15 مارس 2018 - 9:06 م | آخر تحديث : الخميس 15 مارس 2018 - 9:06 م

فرض مسئولو الشغل فى فرنسا على خباز دفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف يورو، بعدما اشتغل طوال أيام أسابيع الصيف الماضى دون أن يستفيد من يوم راحة واحد.

وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن بعض زبائن الخباز أطلقوا عريضة لدعم المدعو سيدريك فايفر، بسبب الغرامة المالية الكبيرة التى يتوجب عليه دفعها.

ودافع كريستيان بران، رئيس بلدية لوسينيسورــ بارس (شمالى فرنسا)، التى يبلغ عدد سكانها 2000 شخص، عن الخباز، قائلا: «فى منطقة سياحية، من الضرورى أن يظل أى نشاط تجارى مفتوحا كل يوم خلال فصل الصيف».

وأضاف: «أسوأ شىء يمكن أن يعانى منه السائح هو أن يجد محلا أو متجرا مغلقا».

من جهتها، قالت المديرية الإقليمية للشركات والمنافسة والعمل والتوظيف إن سيدريك فايفر لم يمتثل للقوانين المعمول بها فى البلاد.

وبموجب قانون العمل المحلى، فإنه من المفروض على كل خباز إغلاق متجره مرة واحدة فى الأسبوع.


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