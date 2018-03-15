البنك الأهلي: 16 مليون جنيه حصيلة شهادة «أمان المصريين» حتى الآن

قال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، إن مصرفه باع 9 آلاف شهادة "أمان المصريين" بقيمة 16 مليون جنيه تقريبا، وذلك منذ إطلاقها في 4 مارس الجاري.

وأضاف أبو الفتوح في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن فروع مصرفه تشهد حالة من الإقبال المتزايد، والاستفسار على تفاصيل الشهادة الجديدة؛ متوقعا تزايد الإقبال على شراء الشهادة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن إصدار الشهادة يأتي في إطار استكمال دور البنك في تنمية المجتمع والمشاركة الفعالة في دعم فئات المواطنين من العمالة الموسمية والمؤقتة والمزارعين بتوفير الحماية التأمينية، منوها إلي أن البنك بادر فور إصدار الشهادات بشرائها للعمالة المؤقتة والموسمية بالشركات التي يتعامل معها البنك مثل: عمال النظافة والخدمات الأمنية والصيانة، وعمال اليومية شبه الدائمين مثل: المخازن أو المحفوظات، والذين ليس لهم ضمان اجتماعي وجمعية خدمات العاملين بالبنك التي يعمل بها أكثر من 2800 موظف وعامل.

يذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هي 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16% ويمكن استردادها في أي وقت، وهي شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة ومتاحة للشريحة العمرية من 18 عاما إلى 59 عاما، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيها وفقا لقيمة الشهادة.