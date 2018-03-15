قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن عملية تحديث البطاقات التموينية كانت واجبة حتى يصل الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أنه تم تنقية كافة البطاقات التي يصل عددها إلى 22 مليون بطاقة، وتخدم 72 مليون مواطن.

وأضاف «عشماوي»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي تامر أمين، مساء الخميس، أنه كان هناك حالات وفيات ما زالت مقيدة على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى المهاجرين، لافتًا إلى أنه تم حذف 3 ملايين حالة من قاعدة بيانات مستحقي الدعم والبطاقات التموينية.

وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع أكبر قاعدة بيانات لمواطنين في الجمهورية، أكثر من أي وزارة أخرى على الإطلاق، معقبًا أنه لعل ذلك هو السبب في استغرق إعدادها وقتًا طويلًا.

ولفت إلى مجهودات الوزارة خلال الفترة الماضية، فيما يتعلق بالبطاقات التموينية والدعم، موضحًا أنه قد زاد حجم دعم الفرد 50 جنيهًا، وتمت إتاحة سلع أخرى غير الأساسية، فضلًا عن الحصول على نقاط من توفير الخبز وإمكانية شراء سلع أخرى بهذه النقاط.