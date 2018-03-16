تقدم أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، خلال فعاليات مؤتمر حزب المحافظين الجماهيري تحت عنوان "لماذا انتخب.. صوتى يفرق فى إيه"، بتحية للجيش المصري.

وأضاف أن الدولة المصرية تواجه تحديات جسام داخليا وخارجيا، مضيفًا: «لا يوجد دولة مستهدفة على مستوى العالم أكثر من استهداف أرض الكنانة».

وأعرب عن رفضه لأي تدخلات فى الشأن الداخلى ما يفيض به الكيل، فهناك 3 أعضاء من مجلس النواب الأمريكى طالبوا بزيارة رئيس الإرهابية محمد مرسى داخل محبسه مستخدمين ورقة حقوق الإنسان فى تدخل بدولة لها سيادتها .

وأردف، "أقول لكم من حزب المحافظين دعونا وشأننا فلن نسمح لكم بالتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، فنحن دولة مؤسسات تمتلك دستور وقانون نسير عليه" .

وطالب "شرشر"، جموع المصريين بالنزول ميعاد الانتخابات يوم 26 بأعداد غفيرة لوأد ما يحاك لمصر فى هذه المرحلة، وأعلم جيدا أن الشعب صبر أيوب متحملا عناء ارتفاع الأسعار على كافة السلع لدرجة أن طالب البعض بفرض ضريبة على المصريين لصبرهم".

وحضر المؤتمر المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، وثروت الخرباوي رئيس مجلس الحكماء لحزب المحافظين، والمستشار محمد عبدالمولي، نائب رئيس الحزب للشئون التشريعية والدستورية، واحمد حنتيش نلئب رئيس الحزب للاعلام، والهندس محمد أمين نائب رئيس الحزب للشباب، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والنائب أسامة شرشر، والنائب مصطفي كمال الدين حسين، والنائب شديد ابو هندية، وأمناء الحزب بالمحافظات، وعدد كبير من قيادات الحزب، وسط الالاف من أعضاء الحزب، ورجال الإعلام والصحافة، وكوكبة كبيرة من الشخصيات العامة بالمجتمع.