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قافلة مساعدات إنسانية تضم 25 حافلة تدخل الغوطة الشرقية

الصليب الأحمر والهلال الأحمر يساعدان بعض المدنيين على الخروج من المنطقة المحاصرة
الصليب الأحمر والهلال الأحمر يساعدان بعض المدنيين على الخروج من المنطقة المحاصرة

نشر فى : الخميس 15 مارس 2018 - 1:11 م | آخر تحديث : الخميس 15 مارس 2018 - 1:11 م

دخلت قافلة مساعدات تحمل أغذية إلى منطقة الغوطة الشرقية التي يسيطر عليها مسلحو المعارضة في سوريا.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس إن القافلة تضم 25 شاحنة وإنها متوجهة إلى دوما، كبرى البلدات في الغوطة.

وأضافت إن المساعدات جزء ضئيل مما تحتاجه الأسر هناك.

وقد سمح لعدد من القوافل بالدخول إلى المنطقة، عقب بدء هجوم قوات الحكومة السورية على المنطقة الشهر الماضي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الهلال الأحمر السوري قوله إن قافلة تحمل حوالي 340 طنا من المساعدات الغذائية دخلت الغوطة الشرقية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة.


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