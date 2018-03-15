26 مشروعا جديدا باستثمارات 138 مليون جنيه بالبحيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافق مجلس إدارة المناطق الصناعية فى جلسته اليوم، برئاسة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، على تخصيص أراضى بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون لإقامة عدد 22 مشروع إستثمارى فى المجالات الهندسية والكيماوية والمبيدات والأسمدة والبلاستيك والخراطة والمعادن والكابلات وتصنيع الفحم النباتى وتصنيع اللمبات الموفرة وعلب الكرتون والمشروعات الخدمية بتكلفة إستثمارية إجمالية 115 مليون جنيه وتوفر عدد 450 فرصة عمل.

كما وافق المجلس على تخصيص مساحات أخرى بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى لإقامة عدد 4 مشروعات استثمارية فى مجالات الأسمدة ومنتجات الألبان وفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة وتبلغ تكاليفها الاستثمارية 23 مليون جنيه وتوفر 120 فرصة عمل.

من جانبها وجهت المحافظ بضرورة تذليل كافة العقبات التى تعترض إقامة المشروعات الإستثمارية الجديدة التى تساهم فى التنمية الاقتصادية وتوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة كما وجهت بعمل الترويج اللازم لكافة الفرص المتاحة بالمناطق الصناعية المختلفة بنطاق المحافظة لدفع عجلة الاستثمار بها.