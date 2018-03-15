وصول الوفود المشاركة بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن

بدأت وفود 11 دولة عربية في التوافد على محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، للمشاركة في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني.

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تم رصد مبلغ 500 ألف جنيه لجوائز مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإنشاد الدينى، مشيرا إلى أن حفل الافتتاح سيكون غدا الجمعة في المركز الثقافي الترفيهي بمشاركة 11 دولة عربية، وستستمر فعاليات المسابقة حتي يوم 21 من الشهر الجاري.

وأعلن محافظ بورسعيد أن جوائز المسابقة هي: 5000 دولار للفائز الأول في فرع القرآن، و4000 دولار للفائز الثاني، و3000 دولار للفائز الثالث، فضلا عن 4000 دولار للفائز الأول في فرع الإنشاد الديني، و3000 دولار للفائز الثاني و2000 دولار للفائز الثالث بالاضافة 2000 دولار للفائز بجائزة صوت بورسعيد الذهبي.