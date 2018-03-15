ترامب يختار لاري كودلو لشغل منصب كبير مستشاريه الاقتصاديين

اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحلل الاقتصادي المعروف لاري كودلو لشغل منصب كبير المستشاريين الاقتصاديين للبيت الأبيض.

وذكر راديو (صوت أمريكا) أن كودلو صرح للصحفيين بأنه وافق على قبول هذا المنصب، على أن يعلن عنه الخميس بشكل رسمي.

ومن المنتظر أن يخلف كودلو في هذا المنصب جاري كوهين الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي بسبب اختلافه مع ترامب بشأن السياسات الاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن كودلو -وهو معلق في البرامج الاقتصادية التليفزيونية يبلغ من العمر 70 عاما- كان يعمل مستشارا اقتصاديا بشكل غير رسمى لترامب خلال عامه الأول فى البيت الأبيض، كما أنه يعارض أيضا قرار الرئيس الأمريكي الأخير بفرض تعريفات جمركية على الواردات من الصلب والألومنيوم للولايات المتحدة بدعوى حماية الأمن القومي الأمريكي، وهو القرار الذي أثار مشاعر غضب عارمة لدى شركائها التجاريين وبالأخص في أوروبا وكوريا الجنوبية والصين والبرازيل.