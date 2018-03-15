تنفيذ 1217 مشروعًا من مبادرة «مشروعك» بتكلفة 111 مليون جنيه بالقليوبية

أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، أن إجمالي حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بلغت 1217 مشروعًا بإجمالي تكلفة 111 مليون جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة؛ لتمويل المشروعات المتنوعة وتوفير فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.

وأشار المحافظ في بيان له اليوم الخميس، إلى أن مركز ومدينة بنها جاء في المركز الأول، حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 503 مشاريع بقيمة تمويل 35 مليون جنيه، يليه مركز ومدينة شبين القناطر، حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 241 مشروعًا بتمويل بلغ 11 مليون جنيه.

ووجه «عشماوي» القيادات التنفيذية بالمحافظة، بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجله التنمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن برنامج «مشروعك» يساهم في القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد في عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل حقيقة توفر له حياة كريمة.