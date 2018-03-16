تقارير: إصابة اثنين من أفراد الأمن خلال مباراة بلباو ومارسيليا

تعرض اثنان من أفراد الأمن بملعب سان ماميس، الخاص بفريق أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم، لهجوم من بعض جماهير أولمبيك مارسيليا الفرنسي، خلال مباراة الفريقين ببطولة الدوري الأوروبي اليوم الخميس، حسبما أفادت تقارير إسبانية.

تم إلقاء القبض على أحد مشجعي الفريق الفرنسي على خلفية تلك الواقعة، التي تردد أنها حدثت في السابعة والربع مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

أصيب أحد أفراد الأمن بجرح في الرقبة، عقب تعرضه للطعن، حيث تم علاجه في الملعب قبل نقله إلى المستشفى، فيما أصيب الثاني بجروح أقل خطورة.

كان أحد أفراد شرطة إقليم الباسك، التابع له الفريق الإسباني، لقي حتفه في شهر شباط/فبراير الماضي، عقب وقوع مصادمات بين المشجعين خلال مباراة بلباو مع سبارتاك موسكو الروسي في البطولة ذاتها.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز مارسيليا 2 / 1، ليظفر ببطاقة التأهل لدور الثمانية بالبطولة، بعدما سبق له أن تغلب على الفريق الإسباني 3 / 1 في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.