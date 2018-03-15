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نور ياسين: قرطاج فريق قوي ونسعى للفوز باللقب الأفريقي

الشروق
نشر فى : الخميس 15 مارس 2018 - 12:51 م | آخر تحديث : الخميس 15 مارس 2018 - 12:51 م

أكدت نور ياسين، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، صعوبة مباراة قرطاج التونسي المرتقبة في الثامنة مساء اليوم الخميس على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة في نهائي بطولة أفريقيا للطائرة سيدات.

 

وأضافت: قرطاج فريق قوي وعنيد، ولديه رغبة قوية في الحفاظ على اللقب الذي حققه العام الماضي، كما أنه ينتمي لنفس مدرسة الأهلي في طريقة اللعب المعتادة لفرق شمال أفريقيا،  ولكننا لن نفرط في فرصة استعادة البطولة الإفريقية ونحن قادرات على حسم الأمر لصالحنا.

 

وأوضحت أن اللاعبات تعاهدن على ضرورة بذل كل ما في وسعهن اليوم؛ من أجل الفوز على قرطاج وحسم اللقب الإفريقي، مؤكدة أن الأمر لن يكون سهلاً على الإطلاق، ولكن بالرغبة والعزيمة سيصل الفريق إلى هدف التتويج بالبطولة الإفريقية الليلة على حساب بطل تونس.


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