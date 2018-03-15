فتحت سفارة مصر بنيوزيلندا أبوابها صباح الجمعة في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، أمام المواطنين من أبناء الجالية المصرية للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتستمر عملية الاقتراع اليوم في اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية حتى الساعة التاسعة مساء، بالتوقيت المحلي أيضا.

وكانت السفارة المصرية بنيوزيلندا قد انتهت من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الادلاء بأصواتهم.

وينطلق سباق الرئاسة المصرية صباح غد الجمعة الموافق السادس عشر من مارس الجاري - وفق توقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية - باقتراع المصريين في الخارج بالانتخابات التي يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى.

ويتواصل تصويت المصريين بالخارج في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بـ139 مقرًا في 124 دولة، تم تجهيزها وتزويدها بأجهزة تابلت حديثة يتم الاعتماد عليها لقراءة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن للناخب، بالإضافة إلى تجهيز وحدات الحاسب الآلي المتوفرة لدى السفارات ببرامج مخصصة لإدارة العملية الانتخابية.