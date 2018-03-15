• تكريم جميل راتب وموسى توريه وغادة عادل.. ورسالة من ماجدة الرومي ليوسف شاهين في حفل الافتتاح

تنطلق غداً - الجمعة - فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، التي تقام فى الفترة تستمر عروضها حتي 22 مارس الجاري تحت شعار «سينما من أجل غد أفضل».

حفل افتتاح المهرجان الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقام في ساحة معبد حتشبسوت بالدير البحري.

وبحضور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ومحمد بدر محافظ الاقصر يقدم الفريق الغنائي "بلاك تيما" فاصلا غنائيا يتضمن باقة من الأعمال التي اشتهر بها الفريق المصري، والتي تعتمد على إيقاعات شرقية وأفريقية.

ويتضمن الحفل الذي تقدمة الإعلامية جاسمين طه زكي والمذيعة السودانية تسنيم رابح ويخرجه أحمد طه، إذاعة كلمة مسجلة بصوت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي لجمهور المهرجان، وذلك بمناسبة احتفال المهرجان بمرور عشرة أعوام على رحيل المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، خاصة وأن حضور ماجدة الرومي للأقصر تعذر بسبب ارتباط خاصة بها، وتتحدث النجمة اللبنانية في رسالتها عن علاقتها بشاهين والتي بدأت مع فيلمهما عودة الابن الضال.

ويقدم خلاله السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان أعضاء لجان التحكيم لمسابقات المهرجان وهي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصير والتسجيلية الطويلة ومسابقة الحريات - الحسيني أبو ضيف - ومسابقة أفلام الطلبة.

ويكرم المهرجان في افتتاحه ثلاث شخصيات سينمائية وهم المخرج موسى توريه والقدير جميل راتب والفنانة غادة عادل.