الرئاسة التركية: لن نسلم عفرين لنظام الأسد بعد تحريرها

صرح إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، بأن بلاده لا تعتزم تسليم منطقة عفرين إلى القوات الحكومية السورية بعد استكمال السيطرة عليها من المسلحين الأكراد.

ونقلت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عنه القول في مقابلة تليفزيونية :"ليس لدى تركيا نية لتسليم عفرين إلى نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد".

وقال إن القوات التركية والمسلحين السوريين المشاركين لها في عملية "غصن الزيتون" ضد المسلحين الأكراد في عفرين، تمكنوا من "بسط الأمن في 70% من المنطقة، وقد ضاق الخناق على الإرهابيين في عفرين، ونتوقع تطهير مركز المدينة من الإرهابيين بشكل كامل خلال فترة قصيرة جدا".

وعن احتمال حدوث تغيير في إطار المباحثات التركية الأمريكية بشأن منطقة منبج التي يسيطر عليها أيضا المسلحون الأكراد بعد إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، قال قالن إن "التخلي عن الإطار الذي اتفقنا عليه أمر غير وارد".

وأعلنت مصادر دبلوماسية تركية اليوم تأجيل زيارة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو المقررة إلى الولايات المتحدة الاثنين القادم إلى موعد آخر لم يحدد.

كانت الفترة الماضية قد شهدت وجود خلافات بين تركيا والولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بالتعامل الأمريكي مع المسلحين الأكراد في سورية.

أطلق الجيش التركي في يناير الماضي عمليته ضد منطقة عفرين. وتقول تركيا إن العملية تهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في شمال سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سورية فرعا لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تنشط في مناطق بجنوب شرق تركيا وشمال العراق، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية.