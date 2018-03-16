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سبورتنج لشبونة يتأهل بصعوبة لربع نهائي الدوري الأوروبي

لشبونة – د ب أ
نشر فى : الخميس 15 مارس 2018 - 11:08 م | آخر تحديث : الخميس 15 مارس 2018 - 11:08 م

 

 

لحق سبورتنج لشبونة البرتغالي بركب المتأهلين لدور لدور الثمانية بالدوري الأوروبي، رغم خسارته 1 / 2 أمام مضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي.

 

كان الوقت الأصلي لمباراة الإياب انتهى بفوز بلزن 2 / صفر، وهي نفس النتيجة التي فاز بها سبورتنج في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، ليحتكم الفريقان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، الذي أحرز خلاله الفريق البرتغالي هدفه الوحيد، ليفوز 3 / 2 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

 

أحرز ماريك ياكوش هدفي فيكتوريا بلزن في الدقيقتين السادسة و65، في حين سجل رودريجو باتاجليا هدف سبورتنج لشبونة الوحيد في الدقيقة 105.


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