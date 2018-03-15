ضبط المتهمين بسرقة طالب الهندسة والاعتداء عليه بالعاشر من رمضان

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث قسم أول العاشر من رمضان، من ضبط المتهمين بسرقة طالب الهندسة، بعد أن استدرجوه لمدينة العاشر من رمضان، وعثر على الكاميرا الخاصة بالمجني عليه مع المتهمين.

وكان، قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للمجني عليه، وهو غارقًا في دماءه إثر تعرضه للسرقة بالإكراه والاعتداء عليه.

ووجه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية ضباط الأمن العام، بسرعة ضبط الجناة وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع أمن الشرقية، تمكن الرائد أحمد غازي رئيس مباحث قسم العاشر من رمضان القبض على المتهمين «ب.ر» عامل بمصنع بلاستيك بالعاشر، و«ن.س» عامل مقيم العاشر و«ب.أ» طالب مقيم العاشر وعثر بحوزتهم على الكاميرا الخاصة بالمجني عليه والملبغ المالي، الذي كان بحوزته.

وبمواجهتهم اعترفا بارتكابهم الجريمة، وبعرضهم على المجني عليه «إسلام حاتم» طالب بالفرقة الثانية بالمعهد المدني للهندسة وتكنولوجيا الطيران تعرف عليهم، واعترفوا أنهم تعرفوا عليه عبر موقع «أوليكس»، حيث كان الطالب يبحث عن عدسة كاميرا للبيع وتصادف عرضها للبيع من قِبل المتهم الأول، واستقلوا سيارة سرفيس إلى منزل المجني عليه وفي منتصف الطريق وفوجئ بأحد المتهمين بعد نزولهم يعتدي عليه بـ«شومة» على رأسه و بسلاح أبيض.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.