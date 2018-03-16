استدعاء «منظمة ترامب» لعرض وثائق خاصة بالتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية

ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية في نبأ عاجل، اليوم الخميس، أن المحقق الخاص بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، روبرت مولر، أصدر أمرا بأن يتم استدعاء "منظمة ترامب"، التي تُدار من قِبل أسرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لعرض وثائق خاصة تتعلق بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

ولم تتطرق الشبكة إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

يُشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فرضت، اليوم الخميس، عقوبات جديدة على سلسلة من المنظمات والأفراد الروس انتقاما من تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية عام 2016 والهجمات الإلكترونية الأخرى على البنية التحتية الأمريكية مثل قطاع الطاقة والصناعة والطيران والمياه.