أوكلاهوما الأمريكية تستخدم غاز النيتروجين في تنفيذ أحكام الإعدام

تعتزم أوكلاهوما أن تصبح أول ولاية أمريكية تستخدم غاز النيتروجين في تنفيذ أحكام الإعدام، حسبما أفاد مسؤولون بالولاية أمس الأربعاء لدى إعلانهم عن استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام بعد توقف دام ثلاث سنوات.



وتم الإعلان عن الأسلوب الجديد في بيان من المدعي العام للولاية مايك هانتر ومدير إدارة الإصلاحيات جو ألباو.



وقال هانتر إنه تم اختيار أسلوب استخدام الغاز لأنه "فعال وسهل التحكم فيه ويسهل الحصول عليه ولا يتطلب إجراءات طبية معقدة".



وأضاف: "أنا أؤمن بالعدالة للضحايا وعائلاتهم، وبالإعدام كعقوبة مناسبة للتعامل مع أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم".



وقال ألباو إن ضحايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام انتظروا فترة طويلة بما فيه الكفاية لتحقيق العدالة.



وأضاف: "محاولة العثور على مركّبات بديلة أو شخص لديه سلطة وصفية راغبة في تزويدنا بالعقاقير أصبح أمرا صعبا للغاية، ولن نحاول الحصول على العقاقير الطبية بشكل غير قانوني".



وتم تعليق عمليات الإعدام في الولاية في أعقاب الإعدام الفاشل للقاتل المدان "كلايتون لوكيت" في 29 أبريل 2014.



وكان لوكيت أصيب بتشنجات وظهرت عليه أعراض عدة وظل يتحدث لمدة 43 دقيقة بعد أن تم استخدام حقنة قاتلة معه. وتوفي في النهاية بأزمة قلبية.



وقال هانتر إن النظام الجديد قد يستغرق تنفيذه ثلاثة إلى أربعة أشهر بالإضافة إلى فترة انتظار لمراجعة اتحادية مدتها 150 يومًا.