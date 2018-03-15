ينظم، مركز بحوث وإستشارات قطاع النقل البحري ‏ومعهد تدريب الموانئ التابعين للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، فعاليات ‏المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات "‎مارلوج 7"، الأحد المقبل، ولمدة 3 أيام، بالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسليا، بالإضافة إلى هيئة قناة السويس.

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ومن المقرر أن يحضر افتتاح المؤتمر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ونوزيفو مداون، السكرتير العام بماسا، وكينيا فيليب، مدير المشروعات لميناء مارسيليا بفرنسا، والدكتور جلال الدين شلية، مدير عام الموانيء البحرية، واللواء رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء مدحت مصطفى عطية، رئيس مجلس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، المهندس محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي.

هذا بالإضافة إلى حضور اللواء عبد القادر درويش، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة ‏السويس "المنطقة الشمالية"، واللواء أيمن صالح إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، واللواء هشام محمود محمد ابو سنة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ‏لموانيء البحر الأحمر، اللواء خالد سعيد زهران، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة ‏البحرية، واللواء محمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل ‏البحري والري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية.

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وقال، رئيس الأكاديمية العربية، إن المؤتمر يهدف إلى جذب المتخصصين والمهتمين بكل ‏ما يتعلق بنواحي التنمية المستدامة في تطوير وإدارة البيئة والموانيء البحرية، ويشارك فيه متخصصين في هيئات الموانيء، وشركات النقل البحري ‏على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف "عبدالغفار" أن "مارلوج 7" يعتبر ‏أحد المناسبات الفريدة لتجمع صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات والتوقعات؛ مما يساعد في الإستجابة والتفاعل ‏مع هذه المستجدات والمتغييرات وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة في الشرق الأوسط.‏

وأكد "عبدالغفار" أن الأكاديمية حريصة على إقامة المؤتمر سنويا لزيادة الاستفادة من التقنيات والمستجدات المتلاحقة ‏والحديثة للحاق بركب التطور في المجال البحري الدولي، مشيرا إلى الإبداع أصبح أهم محرك للقدرة التنافسية ‏القوية للتنمية الإقتصادية وخاصة في قطاع الموانئ والمجتمع اللوجيستي، مشيرا إلى أن حجم التجارة العالمية ‏يتأثر إيجابيا بمدى التنمية والإبداع، وذلك من خلال إجتذاب تكنولوجيات جديدة للمساعدة في إدارة الموارد في نهج ‏أكثر إستدامة وفعالية من حيث التكلفة والأداء.

وأوضح "عبدالغفار" أن "مارلوج 7" يهدف إلى إيجاد إستراتيجيات وحلول مبتكرة لتطوير الموانئ والخدمات اللوجيستية ‏وإدارة سلسلة الإمداد والتنمية البشرية في الصناعة والإتجاهات الحديثة في تكنولوجيا المعلومات في الموانيء واللوجيستيات والعديد من الجوانب المتعلقة بمستقبل صناعة النقل البحري.

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ويناقش المؤتمر عدة محاور: الإبداع في إستراتيجيات تطوير الموانئ، إدارة سلسلة الإمداد "استراتيجيات إبداعية" والإبداع في البنية التحتية للموانئ، وتنمية الموارد البشرية البحرية، والإستدامة البيئية في الموانئ البحرية، وتكنولوجيا المعلومات والإبداع في الموانئ واللوجيستيات.

ويصاحب المؤتمر "المعرض الدولى السنوي للمعدات والخدمات البحرية للشركات المحلية والعالمية العاملة ‏في مجال خدمات الموانيء والنقل البحري ونظم المعلومات والحاسبات"، ويعتبر معرض المعدات والخدمات البحرية ‏أحد أكبر المعارض المتخصصة في مجال النشاط البحري في مصر وعلى مستوى الدول العربية، وهو مايتيح ‏الفرصة لعرض المستجدات في تكنولوجيا حديثة مستخدمة في مجال صناعة النقل البحري والموانئ للشركات ‏والهيئات والمؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال.