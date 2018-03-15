الصافي: استعادة بطولة إفريقيا للطائرة «إنجاز عظيم للأهلي»

عبّر حمدي الصافي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج ببطولة إفريقيا، التي استضافها الأهلي على ملاعبه بالجزيرة.

وانتهت بطولة إفريقيا للسيدات مساء اليوم، الخميس، بفوز الأهلي على قرطاج التونسي 3-صفر، في المواجهة التي جمعتهما على صالة الأمير عبد الله الفيصل بالجزيرة.

وأشار الصافي، إلى أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام بطل تونس، واستحق التتويج باللقب التاسع، موضحًا أن جميع اللاعبات تعاهدن منذ خسارة اللقب الموسم الماضي على بذل أقصى ما لديهن من جهد من أجل استعادة اللقب، خاصة وأن البطولة أقيمت على ملعب الأهلي ووسط جمهوره.

وأكد على أن مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كان له دور مؤثر في تتويج الفريق بهذه البطولة الغالية، بعدما وافق على إقامة معسكر خارجي للفريق في سلوفينيا استعدادًا لهذه البطولة، مؤكدًا أن منظومة الأهلي دائمًا ما توفر سُبل النجاح للفريق.

وأضاف الصافي، أن هناك بعض اللاعبات اللاتي تحاملن على أنفسهن وشاركن في بعض المباريات رغم الإصابة.

وأوضح أن الفريق ككل هو النجم رقم واحد، والجميع في الفريق لعب بحماس وإصرار من أجل التتويج في النهاية.

وأشار المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بالأهلي، إلى أن جمهور الأهلي كان له دور مهم في الفوز بالبطولة بفضل مساندته الواعية للفريق وتشجيعه المثالي منذ انطلاق البطولة وحتى المباراة النهائية.