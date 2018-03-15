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٢٠ مارس.. الحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين بـ«أحداث عنف العياط»

كتب-حسام شورى:
نشر فى : الخميس 15 مارس 2018 - 2:33 م | آخر تحديث : الخميس 15 مارس 2018 - 2:33 م

حددت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، جلسة ٢٠ مارس المقبل؛ للنطق بالحكم في إعادة محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العياط" التي وقعت فى أغسطس من عام 2013 .

صدر الحكم برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامهما بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.


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