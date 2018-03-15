قال المهندس إسماعيل علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، إن الاتحاد يستعد للانتخابات المصرية في الخارج منذ شهرين، مؤكدًا أن كافة الاستعدادات على نفقتهم الخاصة.



وأضاف «علي»، خلال لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أمس الأربعاء، أن الاتحاد استعد للانتخابات بالتنسيق مع الجاليات والسفارات المختلفة، مؤكدًا أن الانتخابات في الخارج ستكون مظاهرة حب، حسب تعبيره.



وأوضح أنه توجد ترتيبات جيدة استعدادًا للانتخابات في المملكة العربية السعودية، والتي تتمثل في وجود العديد من الخيم أمام مراكز الاقتراع وتوفير وسائل نقل للمواطنين المصريين للإلاء بأصواتهم، معقبًا: «أشعر أنني مقبل على احتفالية وحالة حب».



ولفت إلى وجود وحدة وطنية بين المصريين في الوقت الحالي، متابعًا: «كأننا مقبلون على معركة، وهناك استعدادات جيدة للانتخابات في إنجلترا وفرنسا والنمسا وألمانيا».



يُذكر أن الانتخابات الرئاسية التي يخوضها المرشحين عبد الفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى، ستُجرى أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.



