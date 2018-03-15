قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يتوقع أن يصل عدد تسجيل العمالة غير المنتظمة ضمن مبادرة «حماية» إلى مليون ونصف عامل نهاية الشهر الجاري.



وأضاف «سعفان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأربعاء، أن المبادرة ساعدت الوزارة في استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى محاولات الوزارة مع الجهات المعنية لتشغيل تلك العمالة.



وأوضح أنه يوجد لدى المصريين موروث لا بد من تحطيمه، والذي يتمثل في التخوف من طلبات الحكومة، إلا أن اهتمام القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلك العمالة يُعطي دافعًا لهم للتسجيل وإزالة مخاوفهم.



وأشار إلى وجود نوع من التزاحم في الكثير من المديريات، وهو ما جعل المحافظين يفتحون منافذًا أخرى لاستيعاب المتقدمين للتسجيل، مؤكدًا أنه مع نهاية الشهر الجاري سيكون هناك رقم جيد، لأنه حينما توجد آليات لرعاية هذة الفئة المسجلة سيسرع الباقي بالتسجيل.



يذكر أن «سعفان» قال إن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة الذي تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، وصل إلى 180 ألف عامل على مدى 13 يومًا من بدء التسجيل، وذلك من خلال حملة «حماية» لتسجيل هذا النوع من العمالة التى أطلقتها الوزارة أول مارس لمدة شهر.



