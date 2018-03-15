البحرية التونسية تنقذ 120 مهاجرا قرب سواحل جزيرة قرقنة

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أنقذت وحدات من قوات البحرية التونسية 120 مهاجرا غير شرعي من الغرق بينهم 18 أجنبيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس.

وأفادت الوزارة بأن المهاجرين كانوا على مركب ليل الإربعاء - الخميس، حين تسربت إليه المياه على بعد 30 كيلومترا من سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (وسط تونس).

وكان المهاجرون ومن بينهم سبعة نساء، ينوون الوصول إلى السواحل الإيطالية قبل أن تعترضهم وحدات من قوات البحرية.

وأوضحت الوزارة أنه جرى نقلهم إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس وتسليمهم إلى الحرس الوطني للقيام بالإجراءات القانونية في شأنهم.

وتمثل جزيرة قرقنة منصة انطلاق لقوارب الهجرة غير الشرعية من سواحل تونس نحو أقرب نقطة من السواحل الإيطالية بجزيرة صقلية.

ووصل إلى ايطاليا على مدار العام الماضي، الذي شهد موجات هجرة مكثفة من تونس، حوالي 5700 مهاجر غير شرعي من تونس أغلبهم عبر سواحل صفاقس وقرقنة.