قالت الفنانة نادية لطفي إن الفن هو الإيمان والعقيدة والسعادة، مؤكدة أنه لا يستطيع أي شخص إسعاد الناس وهو ليس سعيدًا.



وأضافت «لطفي»، خلال لقائها ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأربعاء، أن بعض الناس يظنون أن الشاعر صلاح جاهين كان تعيسًا في حياته، مؤكدة أنه كان سعيدًا، بقولها: «تعرفت عليه وكان يلعب مع أولادي، وشاركني العمل في فيلم، لكن سعادته أحيانًا يجدها في الحالة التي يظن الناس أنه تعيس فيها، وهي التي تميز وأبدع فيها».



وتابعت أنه لا يمكن المقارنة بين مراحل الأجيال المختلفة، لأن كل مرحلة تاريخية لها شكوى من الجيل السابق، موضحة أن كل فترة لها متاعبها وجمالها وقسوتها.



وعن رأيها فيما يقوله المصريون بشأن مقولة «الزمن الجميل» االتي تعبر عن الفترة التي كانت صغيرة فيها، قالت: «الخط البياني هبط جدًا فأصبح لا يوجد اعتدال، لكن توجد حاليًا أشياء جديدة جميلة، لأننا في مرحلة نمو البذرة التي زُرعت».



وتابعت حينما ضربت المثال للوضع الحالي بالبذرة، قائلة: «أعشق الفول، مباكلش غيره في رمضان، الفنان جورج سيدهم كان يقولي إنتي أكلتي السنة دي خمس فدادين فول».





